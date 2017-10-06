Пензенцев приглашают на прием фтизиатры

В субботу, 14 октября, на базе областного противотуберкулезного диспансера в Пензе взрослые и дети смогут прийти на прием к фтизиатру (0+).

Фтизиатры ждут маленьких пациентов с 8.00 до 14.00 в поликлинике областного противотуберкулезного диспансера по адресу: город Пенза, улица Суворова, 225.

«Взрослых будут принимать также с 8.00 до 14.00, но по другому адресу: город Пенза, улица Ново-Тамбовская, 9. Записать детей на прием можно по номеру 68−25−89. Для записи взрослых действует телефон 32−01−82», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

В детском возрасте обращения к доктору требует положительная реакция Манту. Во взрослом возрасте насторожить должны следующие симптомы:

— сухой кашель, покашливание или кашель с выделением вязкой мокроты;

— беспричинное похудение;

— слабость и апатия;

— периодическое беспричинное повышение температуры тела;

— повышенная потливость в ночное время суток;

— боли в грудной клетке.

«Часто случается и так, что больные открытой формой болезни не знают о наличии у себя такой патологии, так как она не дает никаких симптомов. В итоге люди не проходят лечение и заражают окружающих», — говорит главный фтизиатр Пензенской области Елена Соколова.

При себе нужно иметь паспорт, полис и результат флюорографии.