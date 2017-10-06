В Саратове построят 820 лодочных мест

37 млн рублей направят на строительство эллингов для переноса лодочных баз с новой набережной Саратова, сообщает « СарБК ».

Депутаты приняли такое решение на заседании Гордумы.

И.о. председателя комитета по финансам администрации Александр Струков объяснил, что ранее эти средства планировалось направить на обустройство пляжа, но теперь их назначение решили изменить.

«Средства были получены в виде трансфертов из Москвы. На данный момент более остро стоит вопрос со строительством эллингов, поэтому столичным правительством было решено сменить назначение целевых средств».

Он также подчеркнул, что перенос согласовали с лодочниками.

«Строительство эллинов предусматривает два этапа: в Улешах, где будут обустроены 120 лодочных мест, и в Юрише — более 700», — добавил замглавы администрации по экономическим вопросам Алексей Никитин.