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Пензячка пыталась через суд расторгнуть кредитный договор

6 октября в 16:24 220 просмотров
, чтобы расторгнуть кредитный договор с банком.

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Жительница города Пензы обратилась в суд, чтобы расторгнуть кредитный договор с банком.

Согласно договору, банк открыл текущий счет в рублях и обязался предоставить заемщице кредит. В ответ женщина должна была его возвратить в указанные сроки с выплатой процентов за пользование.

«В иске женщина указала, что при заключении кредитного договора до нее не были доведены сведения о полной сумме, подлежащей выплате, не указаны проценты кредита в рублях, не указана полная сумма комиссий за открытие и ведение счета», — сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Пензы.

Женщина заявила, что ей должным образом не объяснили, что, подписывая договор, она автоматически соглашается со всеми его условиями. В связи с этим она решила расторгнуть его.

По решению суда, которое вступило в законную силу, иск оставили без удовлетворения.

В пресс-службе отметили, что вся необходимая и достоверная информация по оказанию банком финансовых услуг была доведена до заемщика при заключении кредитного договора, что подтверждается его текстом и собственноручной подписью истца. Женщине предоставили информацию о полной стоимости кредита, график платежей под роспись.


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