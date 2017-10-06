Пензенцы посадили саженцы в Железнодорожном районе

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации района, коллективы промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, учреждений здравоохранения, образования и культуры.

В рамках санитарной пятницы участники убрали собственные и прилегающие территории, помыли окна и входные группы, а также посадили саженцы.

«Сотрудники управляющих компаний убрали мусор и листву на придомовых территориях домов по улицам Толстого, Дзержинского и Луначарского, очистили входные группы домов от объявлений.

С внутридворовых территорий по улице Измайлова вывезли крупногабаритный мусор и порубочные остатки. Также убрали бытовой мусор с контейнерных площадок по улицам Ухтомского, Саранская, Дружбы, Кл. Цеткин, Антонова и Измайлова», — сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, сотрудники администрации Ленинского района города и местной управляющей компании провели санитарную очистку, собрали и вывезли бытовой мусор с территории по улице Советской. В работах было задействовано две единицы техники, вывезено четыре кубометра мусора и веток.