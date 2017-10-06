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МЧС предупреждает пензенцев о порывистом ветре

6 октября в 16:46 162 просмотра

Региональное ГУ МЧС предупреждает пензенцев о сильном ветре 7 октября.

Жителям области на телефоны приходят предупреждения от ведомства.

«7.10.2017 г. ночью местами по Пензенской области ожидаются порывы ветра до 18 м/c. Будьте внимательны и осторожны! Тел.: 8 (8412) 681−112 или 112», — сообщается в SMS.


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