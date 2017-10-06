МЧС предупреждает пензенцев о порывистом ветре

Жителям области на телефоны приходят предупреждения от ведомства.

«7.10.2017 г. ночью местами по Пензенской области ожидаются порывы ветра до 18 м/c. Будьте внимательны и осторожны! Тел.: 8 (8412) 681−112 или 112», — сообщается в SMS.