Вступил в силу приговор по делу экс-главы администрации Спасска

Суд установил, что глава администрации города Спасска использовал свое служебное положение и допустил к ремонту дорог организацию, которая не была подрядчиком в рамках муниципального контракта. За это он получил через посредника 70 тысяч рублей.

Также подсудимый потребовал от подрядчика перечислить в бюджет города 400 тысяч рублей под видом спонсорской помощи, которые после выполнения работ обязался возвратить назад. При этом глава администрации Спасска угрожал невыплатой денег по контракту в размере около 10 миллионов рублей.

«Поскольку преступление относится к категории небольшой тяжести, суд освободил его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. В результате осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей с лишением права на срок два года занимать должности в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий», — сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Кроме того, по решению суда, до взыскания штрафа будет сохранен арест на автомобиль бывшего главы администрации Спасска.

Осужденный подал жалобу, но суд оставил ее без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.