Пресс-секретарь Путина рассказал, как президент проведет день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимир Путин проведет 7 октября — день своего рождения.

Как сообщает ТАСС, 7 октября президент проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также целую череду телефонных разговоров.

«Традиционно Путин празднует день рождения с родными и близкими, иногда — с коллегами по работе. На завтра запланирована целая вереница телефонных разговоров, президента будут поздравлять», — сообщил Дмитрий Песков, добавив, что проинформирует СМИ обо всех контактах президента с зарубежными лидерами.

Дмитрий Песков не сообщил о том, есть ли среди запросов на телефонный разговор просьба от президента США Дональда Трампа.