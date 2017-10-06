В Пензе выступил этнический ансамбль песни и танца Республики Армения (видео)

Яркие и страстные армянские номера, нежные и проникновенные классические произведения. Сразу два концерта состоялись в Пензенской областной филармонии. В большом зале выступил этнический ансамбль песни и танца Республики Армения «Арцах». Гвоздем программы стал номер победителей российского шоу «Минуты славы-2017». А в органном зале музыкальные шедевры эпохи барокко исполнили артисты из Западной Европы.

Мощь и пластичность, податливость и стойкость. Сочетание таких разных качеств дает возможность сделать невозможное. Зрелищно, опасно, невероятно — так можно описать каждое выступление братьев Варданян. В 2017 году, победив на шоу «Минута славы» (16+), они стали известны по всей России как богатыри из Армении. В суперфинале сезона силовые акробаты получили максимальную оценку от жюри. Номер, который принес им победу в телевизионном конкурсе, артисты показали пензенскому зрителю на сцене областной филармонии. Геворг и Андраник — акробаты-самоучки. Тренировки начали с раннего детства.

«Стараемся очень аккуратно тренироваться, потому что перед нами есть еще много целей. Но это жанр такой, нельзя обойтись без травм, бывает, что не успевают мышцы даже восстанавливаться», — поделились они.

Ярким, жгучим и страстным был не только номер братьев-акробатов, а весь концерт, который подготовили артисты государственного этнографического ансамбля Республики Армения «Арцах». Без народного колорита не обошелся ни один концертный номер.

В Пензе творческий коллектив «Арцах» — не впервые. Несколько лет назад они уже выступали перед местной армянской диаспорой. За 17 лет существования ансамбль объехал почти всю планету. Город на Суре на артистов тоже произвел впечатление.

«Город — красивый, зритель — хороший. Все очень нравится нам. Мы были почти во всех городах России, от Владивостока до Калининграда, были в Прибалтийских республиках, в Иране, в Ливане, во Франции», — рассказал художественный руководитель государственного энтонграфического ансамбля песни и танца Республики Армения «Арцах» Гари Аванисян.

От веселых и ритмичных песен и танцев — к глубоким и проникновенным мелодиям. В органном зале филармонии тем временем выступал «Королевский дуэт», известный в Западной Европе. Сергей Черепанов — органист из Германии и австрийский скрипач Гунар Летцбор дали двухчасовой концерт. Артисты выступают вместе уже более 20 лет, часто гастролируют по странам Европы, являются лауреатами многих международных конкурсов. В Пензе они — впервые. Для публики музыканты исполнили сочинения Баха, Шумена и другие произведения эпохи барокко.

«У нас разнообразная программа, мы представим сочинение композиторов родины Гунара, произведения барочной эпохи, Бибера — большая соната, которая идет около 18 минут, она очень разнообразна своим характером, фактурой и стилем письма», — сказал лауреат Международных конкурсов органистов Сергей Черепанов.

Тур «Королевского дуэта» по России продолжится. Следующими шедевры классики в исполнении музыкантов из Европы услышат жители Набережных Челнов и Санкт-Петербурга, а армянский ансамбль отправится в Краснодар, сообщает телеканал «Экспресс».