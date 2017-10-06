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В Пензе проверили, тепло ли заключенным

6 октября в 17:59 104 просмотра
, опубликованную на одном из интернет-сайтов.

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В Пензе сотрудники прокуратуры провели информацию, опубликованную на одном из интернет-сайтов.

На информационном ресурсе говорилось о несоблюдении температурного режима в исправительной колонии № 1 УФСИН России по Пензенской области.

«У исправительной колонии нет собственной котельной, отопление происходит за счет ТЭЦ № 1 города Пензы. Порыв тепловых коммуникаций произошел на территории ИК-1. Ремонтная бригада исправительного учреждения сейчас проводит работы по его ликвидации. Пустить тепло планируется 6 октября», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В учреждении замерили температуры в жилых помещениях общежитий, штрафных изоляторов и помещений камерного типа. Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТа. Жалобы от осужденных на нарушение температурного режима не поступали.

Ситуация с подачей тепла в ИК-1 находится на контроле прокуратуры области.


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