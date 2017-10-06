В Кузнецком районе на школах закрепили памятные таблички уроженцам области (видео)

В Кузнецком районе Пензенской области увековечили память двух уроженцев области, погибших в Чеченской Республике во время контртеррористических операций. По инициативе членов организации «Боевое братство» памятные таблички закрепили на школах, где учились солдаты: в поселке Евлашево и селе Поселки.

В актовом зале школы села Поселки собрались ученики, педагоги и ветераны войн, чтобы почтить память уроженца села Благодатка Кузнецкого района Виталия Лебедева. Он погиб в ходе ожесточенных боев за Грозный в начале 2000 года.

«Большое вам спасибо. 17 лет мы не просили ничего. Он умер для всех, но не для нас», — сказала сестра Виталия Лебедева Лидия Вакуленко.

Слова благодарности родственники Виталия Лебедева адресовали, в первую очередь, руководству региональной организации «Боевое братство». Благодаря ветеранам и властям Кузнецкого района, память о погибшем солдате будет сохранена.

«Будьте достойны памяти своих земляков. Тех, кто так же, как и вы, ходил по этим коридорам, учился и занимался спортом», — отметил председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

«Я очень рассчитываю со своим коллегами на то, что сегодняшнее мероприятие оставит в душе определенный эмоциональный отклик», — рассказала заместитель главы администрации Кузнецка Светлана Голованцева.

В Поселках Виталий Лебедев учился в старших классах. В школе до сих пор работают педагоги, которые помнят своего ученика.

«Худенький, невысокого роста, всегда с улыбкой, стеснительный. Он был обычный сельский мальчик. Не был хулиганом, был хорошим другом. На любую просьбу откликался», — поделилась классный руководитель Виталия Лебедева Надежда Крикушова.

Во время церемонии открытия мемориальной доски мама погибшего солдата не смогла сдержать слез. Время не лечит. Еще одна мемориальная доска памяти другого кузнецкого солдата была в тот же день установлена и в рабочем поселке Евлашево, сообщает телеканал «Экспресс».