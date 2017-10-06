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В Пензе оцепили район «горбатого» моста — очевидцы

6 октября в 17:42 772 просмотра
«Пенза-Пресс» с сообщениями об оцеплении территории в районе «горбатого» моста.

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Обеспокоенные горожане обратились в редакцию информационного агентства «Пенза-Пресс» с сообщениями об оцеплении территории в районе «горбатого» моста.

По словам пензенцев, движение из центра в сторону «Маяка» затруднено, район Горбатова переулка оцеплен. Также в Сети стала появляться информация о перекрытии Бакунинского моста.

«Пробки — во все стороны. Экстренно перекрыли Бакунинский мост, причин не объясняют, стоит в пробках весь «Маяк», это просто коллапс какой-то. Если есть возможность, не посещайте этот район сегодня», — пишут подписчики группы «Пенза.Live» соцсети «ВКонтакте».

«Два «кардона» патрульных, не пускают и не выпускают», — написала пользователь Галина.

Некоторые пензенцы предполагают, что движение перекрыли из-за экстренной ситуации. Официальной информации по данному факту нет, в УМВД происходящее пока не комментируют.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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