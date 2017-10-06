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Спецоперация в Пензе. Задержан мужчина, взявший в заложницы трех женщин

6 октября в 19:25 1876 просмотров

В Пензе мужчина подозревается в незаконном удержании в сауне трех женщин.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, он задержан сотрудниками полиции и Росгвардии в результате совместной операции.

В ходе инцидента никто не пострадал. По факту незаконного лишения свободы в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» писало об оцеплении района «горбатого» моста. Об этом в редакцию сообщили обеспокоенные жители города. По их словам, движение из центра в сторону «Маяка» было затруднено, район Горбатова переулка оцеплен. Также в Сети стала появляться информация о перекрытии Бакунинского моста.

Фотография: Фото Олега Сысоева

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