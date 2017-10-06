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СКР возбудил уголовное по факту захвата заложниц в Пензе

6 октября в 20:02 324 просмотра

Следственный отдел по Железнодорожному району города Пензы СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по факту незаконного лишения свободы трех женщин с применением оружия.

По данным следствия, вечером 6 октября мужчина, находясь в сауне на ул. Бакунина, не давал трем женщинам покинуть помещение, угрожая оружием.

«Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Росгвардии Пензенской области и регионального Следственного комитета потерпевшие освобождены (их здоровью вред не причинен), злоумышленник задержан», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства — следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается.


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