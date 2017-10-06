СКР возбудил уголовное по факту захвата заложниц в Пензе

По данным следствия, вечером 6 октября мужчина, находясь в сауне на ул. Бакунина, не давал трем женщинам покинуть помещение, угрожая оружием.
«Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Росгвардии Пензенской области и регионального Следственного комитета потерпевшие освобождены (их здоровью вред не причинен), злоумышленник задержан», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства — следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения, расследование продолжается.