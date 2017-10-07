В Никольске появился новый стеклянный арт-объект

В рамках Международного симпозиума по художественному стеклу и скульптуре, который прошел в городе Никольске Пензенской области, местные художники Таисия и Антон Фокины создали новый арт-объект.

«Брату и сестре удалось воплотить в стекле красоту российской природы, с одновременным напоминанием о ее силе и хрупкости», — отметили в пресс-центре облправительства.

Скульптура «Лесная сказка» выглядит следующим образом: три устремленные вверх спиралевидные стелы, изображающие необычные деревья с разноцветными шарами на стеклянных ветках.

«Таисия и Антон Фокины придумали и создали прекрасную скульптуру, посвященную Году экологии. Это очень здорово, что в Никольске растет новое поколение мастеров, связывающих свою жизнь со стеклоделием. Эти ребята уже сегодня и учатся, и работают в этом бизнесе», — отметил Иван Белозерцев.

Он сказал о важности преемственности в развитии производства стекла и хрусталя.

«Более 250 лет назад в Никольске был построен Бахметевский завод. Заложенные на нем традиции сохраняются. Очень важно развивать стекольное дело, важно, чтобы сюда приезжали мастера из других государств, которые занимаются этим видом деятельности, чтобы была возможность обмена передовым опытом, новым методиками, технологиями, художественными решениями. Немаловажно, чтобы наши специалисты, художники, мастера перенимали опыт у лучших представителей отрасли», — сообщид губернатор.

Он поблагодарил организаторов Международного симпозиума, пожелал участникам и гостям хорошего настроения и новых творческих свершений.