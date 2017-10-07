В Пензе школа № 74 отметила 25-летний юбилей

В образовательном учреждении собрались ветераны, трудовой коллектив и выпускники. После презентационного фильма о школе последовали поздравления и награждения Благодарственными письмами и Почетными грамотами лучших работников школы. Виктор Кувайцев отметил ее вклад в развитие системы образования Пензы.

«За четверть века школа обрела свою историю, добрые традиции, уважение родительского сообщества, успела зарекомендовать себя как одно из передовых образовательных учреждений Пензы, которым город может по праву гордиться. Когда говорим о ваших достижениях, мы понимаем, что все эти годы учебным заведением руководит один человек, Почетный гражданин города Пензы Сергей Васильевич Альчин, который смог объединить усилия коллектива и сделать это здание социокультурным центром микрорайона», — отметил мэр.

Отдельное внимание он обратил на чуткость и высокое профессиональное мастерство педагогов.

«Ученики платят вам взаимностью, побеждая на олимпиадах и в конкурсах различного уровня, демонстрируя достойные результаты на государственной итоговой аттестации», — сказал Виктор Кувайцев.

Школе вручили сертификат на 50 тысяч рублей и памятное панно.