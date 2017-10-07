Залы никольского музея предложили оснастить современной подсветкой

«Это единственный в России творческий форум подобного рода, где мастера-стеклоделы могут обменяться опытом работы, создавая произведения искусства. Симпозиум проходит в Пензенской области с 2006 года. В 2017-м он был посвящен Году экологии в России», — отметили в пресс-центре облправительства.

Глава региона поблагодарил организаторов и участников симпозиума, вручив особенно отличившимся благодарственные письма губернатора.

«Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в симпозиуме — жителей нашего региона, гостей из других городов и государств, которые проявили неподдельный интерес к этому творческому форуму. Очень важно, что мастера собираются вместе, общаются и создают красоту — от этого мир вокруг становится ярче и интереснее. Главное, что рождаются новые идеи. Наработки гости увезут с собой, а их предложения останутся у нас. Это прекрасный творческий процесс обмена опытом», — отметил Иван Белозерцев.

Он пригласил стеклоделов посетить Никольск и в 2018 году.

«Мы ежегодно будем проводить Международный симпозиум по художественному стеклу, это дает толчок развитию стекольной отрасли. Приезжайте, мы вас ждем», — сказал он.

Также глава региона посетил никольский музей стекла и хрусталя, являющийся старейшим в России.

«Здесь собрано 14 тысяч экспонатов — богатейшая коллекция в Европе, в которую входят как творения местных мастеров — завода Бахметевых, превратившегося в советское время в предприятие «Красный гигант», так и лучшие образцы зарубежных стеклоделов — из Англии, Франции, Богемии», — отметили в облправительстве.

Участники симпозиума подарили музею свои изделия. Коллекция пополнилась 28 оригинальными произведениями искусства.

«Нужно, чтобы об уникальном музее стекла и хрусталя узнавало как можно больше людей. Министерству культуры и туризма необходимо активнее заниматься продвижением самых ярких объектов — усадьбы «Тарханы», Троице-Сканова монастыря и Наровчатских пещер, никольского музея. Информацию на сайтах учреждений культуры нужно дублировать переводами на английский язык, снять фильм о достопримечательностях региона и копировать его на электронные носители, напечатать буклеты и через туристические агентства вручать эти информационные материалы гостям Пензенской области», — сказал губернатор.

Он подчеркнул: нужно, чтобы музей посещали не только гости, но и жители региона.

«Можно договориться с нашими промышленниками, руководителями крупных предприятий, чтобы они через систему профсоюзов организовывали экскурсии для своих работников, для семей с детьми. Школьники могли бы посещать музей в рамках уроков краеведения. Мы могли бы финансово поддержать организацию таких экскурсий, заложив необходимую сумму в областной бюджет. Детям и их родителям такие поездки были бы очень интересны», — предложил Иван Белозерцев.

Он сообщил о намерении выделить музею средства на оснащение экспозиционных залов современной подсветкой. Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального ЗакСобрания.