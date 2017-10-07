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В Пензе устраняют порыв на теплосетях на ул. Ухтомского

7 октября в 12:32 268 просмотров

7 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев провел совещание с представителями компаний-ресурсников о пуске тепла.

Как сообщает управления ГОЧС города, по состоянию на утро 7 октября все соцобъекты подключены к теплу: детсады, школы, учреждения здравоохранения, спорта. Завершен ремонт на ул. Чкалова, тепло поступило во все дома.

«В связи с новым порывом на Ухтомского, который возник при пуске тепла, без отопления на сегодняшний день остается 21 дом», — сообщил начальник управления Алексей Михайлов.

Виктор Кувайцев распорядился подключить к работам МКП «Теплоснабжение» для более оперативного устранения аварии.

«Сегодня осмотрел места разрытий, на которых завершены работы, нужно своевременно благоустроить эти участки», — призвал мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_rabochee_soveshchanie_po_pusku_tepla/

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