На ярмарке в центре Пензы можно купить саженцы цветов и плодовых деревьев

«Несмотря на раннее утро, горожане приехали на центральную площадь города, чтобы купить качественный товар по приемлемым ценам», — отметили в пресс-службе мэрии города.
На ярмарке можно приобрести мед, мясную и молочную продукцию, овощи местных фермеров. Картофель продается по цене от 10 рублей за кг, сахар — от 27 рублей, лук и морковь — от 12 рублей, капуста — от 10 рублей, говядина — от 250, свинина — от 180 рублей за кг.
Виктор Кувайцев ознакомился с ассортиментом продукции, особое внимание обратив на наличие саженцев цветов и плодовых деревьев.
«Радует, что они выращены в нашем регионе, значит, приживаемость будет хорошая. К тому же, растения правильно подготовлены для высадки в осенний период. Выбор достойный, много саженцев плодовых деревьев. У горожан есть возможность обновить свои садовые и придомовые участки», — сказал он.
Ярмарка продолжит работу 8 октября.