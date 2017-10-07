На ярмарке в центре Пензы можно купить саженцы цветов и плодовых деревьев

7 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил ярмарку на ул. Ленина, которая была организована по поручению губернатора Ивана Белозерцева.

«Несмотря на раннее утро, горожане приехали на центральную площадь города, чтобы купить качественный товар по приемлемым ценам», — отметили в пресс-службе мэрии города.

На ярмарке можно приобрести мед, мясную и молочную продукцию, овощи местных фермеров. Картофель продается по цене от 10 рублей за кг, сахар — от 27 рублей, лук и морковь — от 12 рублей, капуста — от 10 рублей, говядина — от 250, свинина — от 180 рублей за кг.

Виктор Кувайцев ознакомился с ассортиментом продукции, особое внимание обратив на наличие саженцев цветов и плодовых деревьев.

«Радует, что они выращены в нашем регионе, значит, приживаемость будет хорошая. К тому же, растения правильно подготовлены для высадки в осенний период. Выбор достойный, много саженцев плодовых деревьев. У горожан есть возможность обновить свои садовые и придомовые участки», — сказал он.

Ярмарка продолжит работу 8 октября.