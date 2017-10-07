В Пензе 18-летний подросток угнал авто сожителя его матери

Он рассказал, что в доме на ул. Колхозной выпивал с сыном сожительницы, после чего уснул. Проснувшись, он увидел, что его автомобиль «ВАЗ-2110» больше не припаркован возле дома.

Сотрудники ГИБДД остановили разыскиваемую машину, ей управлял 18-летний пензенец в состоянии опьянения. Выяснилось, что у него нет ни документов на автомобиль, ни водительских прав. Он был доставлен в УМВД, машину поместили на спецстоянку.



«Установлено, что в момент совершения преступления злоумышленник находился под подпиской о невыезде в качестве фигуранта уголовного дела о краже металлических изделий из гаража на улице Чаадаева», — отметили в пресс-службе городского управления.

По факту автоугона возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключен под стражу.