Вам будет интересно
Наши новости
Появились кадры с освобождения заложниц в Пензе
Прокуратура поддержала уголовное дело по факту захвата заложниц в Пензе
Пензенцу грозит до двух лет за «угон» детской коляски
В Пензе полицейские пытались договориться с мужчиной, державшим заложниц
СКР возбудил уголовное по факту захвата заложниц в Пензе
Спецоперация в Пензе. Задержан мужчина, взявший в заложницы трех женщин
Вступил в силу приговор по делу экс-главы администрации Спасска
Пензенца отправили в колонию за смертельное ДТП с мотовездеходом
Пензенец во время застолья напал на гостя с ножом
Пензенец нарвался на мошенников при покупке страховки онлайн

В Пензе 18-летний подросток угнал авто сожителя его матери

7 октября в 14:25 162 просмотра
, сообщивший, что у него угнали авто.

" data-title="В Пензе 18-летний подросток угнал авто сожителя его матери — Пенза-пресс, рунет за день">

В дежурную часть пензенского УМВД обратился 46-летний мужчина, сообщивший, что у него угнали авто.

Он рассказал, что в доме на ул. Колхозной выпивал с сыном сожительницы, после чего уснул. Проснувшись, он увидел, что его автомобиль «ВАЗ-2110» больше не припаркован возле дома.
Сотрудники ГИБДД остановили разыскиваемую машину, ей управлял 18-летний пензенец в состоянии опьянения. Выяснилось, что у него нет ни документов на автомобиль, ни водительских прав. Он был доставлен в УМВД, машину поместили на спецстоянку.

«Установлено, что в момент совершения преступления злоумышленник находился под подпиской о невыезде в качестве фигуранта уголовного дела о краже металлических изделий из гаража на улице Чаадаева», — отметили в пресс-службе городского управления.

По факту автоугона возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключен под стражу.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics