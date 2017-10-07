Президент России Владимир Путин отмечает 65-летие

Как сообщают «Вести», Владимир Путин примет поздравления по телефону. Также запланировано совещание Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

За время на посту президента Владимир Путин лишь дважды провел день рождения не на работе — в 2014 и 2016 годах.

«Молодежное направление Общероссийского народного фронта дало возможность поздравить Путина любому пользователю Интернета. На сайте «Молодежки ОНФ» появился генератор поздравлений», — рассказал директор департамента молодежных проектов фронта Игорь Кастюкевич.

Позже поздравления будут смонтированы в видеоролик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поздравил Владимира Путина с юбилеем. Он высоко оценил усилия президента России по развитию белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства.

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс, ставший российским гражданином, также поблагодарил Путина за его работу, пишет Р-Спорт.

«С днем рождения, президент России, мистер Владимир Путин. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите. Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире», — написал он.