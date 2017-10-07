В Пензе накажут виновных в нарушении сроков земляных работ и благоустройства

7 октября в Пензе прошел рейд с целью проверки соблюдения правил благоустройства после завершения земляных работ.

«Во время объезда специалисты Департамента ЖКХ и администрации города Пензы посетили места разрытий по линии Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» по улицам Пушкина, 17, Ставского, 12, Кулакова, 8, Карпинского, 22, 10а, 41,30, Коммунистической, 41а, 41б, Чкалова, 7, 2 и проспекту Строителей, 17а», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Был выявлен ряд нарушений: например, нарушение сроков проведения земельных работ, отсутствие ограждений на некоторых объектах либо их содержание в ненадлежащем санитарном состоянии — имеются загрязнения, повреждения, надписи. Также на трех участках не было восстановлено благоустройство после окончания ремонта.

На юрлиц составили два протокола за нарушение сроков работ. По пяти объектам готовятся материалы для возбуждения дел об административном правонарушении.