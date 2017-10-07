Череповчанин задаст вопрос космонавту с МКС

7 октября в 14.00 на Всероссийском фестивале науки NAUKA (0+) пройдёт телемост с МКС, в ходе которого космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский ответит на вопросы землян.

Как сообщает портал www.35media.ru, из огромного числа вопросов было выбрано три, и один из них принадлежит жителю города Череповец Вологодской области Ивану Евфицу.

«Здравствуйте, Сергей Николаевич. Сегодня (7 октября) я отмечаю свое 25-летие. Приходилось ли вам отмечать свой день рождения на борту МКС? Как принимали поздравления? Что задували вместо свечей? Если не приходилось, то как планируете его справить в следующем месяце? P. S. Огромная просьба. Пожалуйста передайте из космоса поздравления уважаемому президенту РФ, Владимиру Владимировичу Путину, которому сегодня исполняется 65 лет. Спасибо», — так звучит вопрос череповчанина.

Имена счастливчиков опубликовали на официальной странице РИА Новости в соцсети. Прямое включение с МКС можно посмотреть в сообществе информагентства.