Череповчанин задаст вопрос космонавту с МКС

Как сообщает портал www.35media.ru, из огромного числа вопросов было выбрано три, и один из них принадлежит жителю города Череповец Вологодской области Ивану Евфицу.
«Здравствуйте, Сергей Николаевич. Сегодня (7 октября) я отмечаю свое 25-летие. Приходилось ли вам отмечать свой день рождения на борту МКС? Как принимали поздравления? Что задували вместо свечей? Если не приходилось, то как планируете его справить в следующем месяце?
Имена счастливчиков опубликовали на официальной странице РИА Новости в соцсети. Прямое включение с МКС можно посмотреть в сообществе информагентства.