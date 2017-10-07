В Пензе РПЦ проводит грантовый конкурс

«Целью конкурса является поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между государственными структурами, предпринимателями, церковью и общественностью», — пояснили в пресс-службе мэрии.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридического лица; государственные и муниципальные учреждения; негосударственные организации сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты; СМИ; коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Конкурсные заявки принимаются до 23 октября.