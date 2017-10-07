Вам будет интересно
Наши новости
В Городищенском районе столкнулись легковушка и фура
В Кузнецке «Хендай» сбил пешехода
В Городищенском районе сбили девушку
В Засечном столкнулись «ВАЗ» и «Лада Калина»
В аварии в Малой Сердобе погиб 46-летний мужчина
В Бековском районе столкнулись две иномарки
В Бессоновском районе авто съехало в кювет, есть пострадавший
В Пензе еще одна фура застряла под «горбатым» мостом. ФОТО
На ул. Пионерской дорогу не поделили два «ВАЗа»
Под Нижним Ломовом легковушка столкнулась с грузовиком

В Пензе ищут свидетелей ДТП со сбитым на ул. Пушкина пенсионером

7 октября в 17:28 320 просмотров
, которое случилось 2 октября на ул. Пушкина.

" data-title="В Пензе ищут свидетелей ДТП со сбитым на ул. Пушкина пенсионером — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе разыскивают очевидцев ДТП, которое случилось 2 октября на ул. Пушкина.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, в 13.00 напротив дома № 28 водитель неустановленного авто сбил 78-летнего пенсионера, после чего уехал с места ДТП. Пешехо получил телесные повреждения, был отпущен после оказания ему медпомощи.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефону: 59−90−47, 59−91−26, или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Управление ГИБДД по Пензенской области), кабинет № 16», — сообщили в управлении.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics