В Пензе ищут свидетелей ДТП со сбитым на ул. Пушкина пенсионером

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, в 13.00 напротив дома № 28 водитель неустановленного авто сбил 78-летнего пенсионера, после чего уехал с места ДТП. Пешехо получил телесные повреждения, был отпущен после оказания ему медпомощи.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефону: 59−90−47, 59−91−26, или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Управление ГИБДД по Пензенской области), кабинет № 16», — сообщили в управлении.