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Белозерцев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

8 октября в 09:22 216 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Сердечно поздравляю вас с праздником.

Благодаря вашему профессионализму, преданности избранному делу и любви к родной земле Пензенская область занимает лидирующие позиции по производству зерна, сахарной свеклы и сахара, мяса, овощей и картофеля. Регион полностью обеспечивает качественными, экологически чистыми продуктами питания себя, а также осуществляет поставки в другие субъекты нашей большой страны и за рубеж.

Сельское хозяйство и перерабатывающая отрасль оперативно реагируют на меняющиеся условия рынка, с каждым годом становятся все более конкурентоспособными и привлекательными для бизнеса. Доказательством тому является реализация в Пензенской области крупнейших в стране инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Уверен, что труд пензенских аграриев, бережно сохраняющих традиции российского крестьянства, использование научных методов и инновационных подходов, оказываемая государственная поддержка обеспечат отрасли дальнейшее динамичное развитие», — говорится в сообщении.

Иван Белозерцев пожелал всем труженикам села, ветеранам отрасли, работникам пищевой и перерабатывающей индустрии, ученым-аграриям крепкого здоровья, энергии, оптимизма и дальнейших успехов на благо Пензенской области и России.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/10/8/21492748

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