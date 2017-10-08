В Пензе на ремонт в военном городке выделили почти 200 млн руб

«На выполнение работ по благоустройству, которые должны быть закончены не позднее декабря 2017 года, выделено 194 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «Автодорога». Вместе с ее руководителем Татьяной Недопекиной и начальником филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева Александром Цаплюком Иван Белозерцев осмотрел территорию военного городка», — сообщает пресс-центр областного правительства.

Часть работ по ландшафтному дизайну руководство учебного заведения планирует выполнить за счет собственных средств. Губернатор предложил Александру Цаплюку при планировании воспользоваться помощью главного архитектора Пензенской области Леонида Иоффе.

«Я дам поручение — вам подскажут, как сделать так, чтобы все красиво смотрелось — как деревья кронировать аккуратно, газоны выровнять. Чтобы не получилось так, что мы большой объем работ выполним, а какие-то мелкие штрихи все испортят», — отметил Иван Белозерцев.

Он также обратил внимание на необходимость сделать стоки для воды вдоль асфальтовых дорожек, поскольку по проекту благоустройства прокладка ливневой канализации предусмотрена не на всей территории военного городка.

Также запланированы замена световых опор, ограждений и ворот учебной территории, асфальтирование дорог, обновление бордюрного камня, обустройство пешеходных дорожек, покрытие тротуаров плиткой, облицовка керамогранитом постаментов установленных на территории памятников и установка малых архитектурных форм.

«Это достаточно большой объем работ, главная задача — выполнить их качественно и в срок», — резюмировал глава региона.