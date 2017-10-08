Кувайцев потребовал штрафовать компании, которые затягивают сроки

Во время обхода он и другие участники рейда посетили дворовые территории, которые включены в программу, и оценили степень их готовности.

Так, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин сообщил, что программа выполнена на 90%.

«Полностью завершены объемы на 23 дворовых территориях. Сегодня к этой цифре прибавится один двор, завтра — еще три. В связи с погодными условиями не везде можно заниматься асфальтировкой, на двух объектах устанавливается бортовой камень», — доложил он.

По информации пресс-службы городской администрации, ремонтом охвачены дворовые территории по улице Ладожской, 3, 5, 7, Ульяновской, 50, 52, 54, Рахманинова, 32, 35, 36, Ново-Казанской, 2, 4, 6, Экспериментальной, 5, 6, 7, 7а и Медицинской/ Дружбы.

«Неоднократно предупреждали подрядные организации о необходимости более интенсивного темпа работ, к тем компаниям, которые затягивают сроки, будем применять штрафные санкции», — сказал Виктор Кувайцев.