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В «Заре» подготовили свайное поле под строительство домов для детей-сирот

8 октября в 11:38 246 просмотров
, оставшихся без попечения родителей.

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8 октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход возведения многоквартирных домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе рабочего визита он посетил объекты капитального строительства в микрорайоне «Заря».

«Сейчас заключен муниципальный контракт на строительство жилых помещений для детей-сирот. МУП «Пензагорстройзаказчик» выступает подрядчиком», — сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках контракта предусмотрено строительство трех домов на 150 квартир, в том числе — инженерные изыскания. На сегодняшний день уже разработали проектную документацию, получили положительное заключение госэкспертизы, а также обустроили свайное поле.

Работы по трем объектам планируется завершить в марте 2019 года.

«Необходимо четко контролировать качество и сроки проведения строительных работ», — поручил Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_khod_stroitelstva_zhilya_dlya_detey_sirot/

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