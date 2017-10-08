В «Заре» подготовили свайное поле под строительство домов для детей-сирот

В ходе рабочего визита он посетил объекты капитального строительства в микрорайоне «Заря».
«Сейчас заключен муниципальный контракт на строительство жилых помещений для детей-сирот. МУП «Пензагорстройзаказчик» выступает подрядчиком», — сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках контракта предусмотрено строительство трех домов на 150 квартир, в том числе — инженерные изыскания. На сегодняшний день уже разработали проектную документацию, получили положительное заключение госэкспертизы, а также обустроили свайное поле.
Работы по трем объектам планируется завершить в марте 2019 года.
«Необходимо четко контролировать качество и сроки проведения строительных работ», — поручил Виктор Кувайцев.