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В поселке Лесной ведется устройство водопроводных труб

8 октября в 12:47 180 просмотров

8 октября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал строительство водопровода в поселке Лесной.

По информации пресс-службы горадминистрации, сейчас выполнены работы по планировке участка под насосную станцию и резервуары, осуществляется армирование стен резервуара, ведется устройство водопроводных труб диаметром 110 мм, идет подготовка под горизонтально направленное бурение.

Виктор Кувайцев распорядился четко спланировать рабочий процесс.

«Монолитные работы нужно завершить в октябре, комплектование насосной станции — в ноябре», — обозначил он сроки.

Напомним, ранее глава администрации поручил вести стройку ежедневно, чтобы завершить ее к декабрю. Водопровод протянут от Заречного до существующих внутриквартальных сетей поселка Лесной, общая протяженность составит 2700 м.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_postavil_chetkie_sroki_vypolneniya_usloviy_kontrakta/

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