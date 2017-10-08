В поселке Лесной ведется устройство водопроводных труб

По информации пресс-службы горадминистрации, сейчас выполнены работы по планировке участка под насосную станцию и резервуары, осуществляется армирование стен резервуара, ведется устройство водопроводных труб диаметром 110 мм, идет подготовка под горизонтально направленное бурение.

Виктор Кувайцев распорядился четко спланировать рабочий процесс.

«Монолитные работы нужно завершить в октябре, комплектование насосной станции — в ноябре», — обозначил он сроки.

Напомним, ранее глава администрации поручил вести стройку ежедневно, чтобы завершить ее к декабрю. Водопровод протянут от Заречного до существующих внутриквартальных сетей поселка Лесной, общая протяженность составит 2700 м.