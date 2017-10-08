Бурлаков поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Аграрная отрасль благодаря вашему труду на протяжении последних лет — драйвер экономики Пензенской области. Я благодарен вам за работу в развитии растениеводства и животноводства. Последние годы регион демонстрирует рекордные показатели производства и урожайности сельхозкультур. Мы не стоим на месте. Приятно отметить, что все больше сельхозтоваропроизводителей перенимают лучшие практики, опыт, осваивают интенсивные технологии земледелия.

Я благодарен вам за эффективное развитие нашего стратегического направления — животноводства. По производству мяса птицы регион отмечен среди субъектов РФ, обеспечивающих наибольший прирост по стране. Кроме того, по многим показателям развития животноводства и производства продукции отрасли — мы в лидерах ПФО.

Благодаря вашей работе, стараниям и знаниям агропромышленный комплекс Пензенской области становится привлекательным для инвесторов. Крупные компании активно развивают свой бизнес в нашей области. Не стоит на месте и малый агробизнес. Все больше молодых фермеров развивают свое дело, вкладываясь в развитие сельских территорий, региона.

Безусловно, благодаря именно вам мы смело можем говорить, что полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания. Регион не только производит качественный и вкусный продукт, мы научились продвигать и продавать свой товар, что особенно важно для развития экономики области. Пензенская продукция — уже сегодня на прилавках торговых предприятий России и мира.

Ваши труды, ваша работа неоднократно положительно отмечены на уровне федеральной власти. Сельское хозяйство сегодня можно смело назвать эффективно развивающейся отраслью», — говорится в сообщении.

Андрей Бурлаков пожелал крепкого здоровья, сил, добра, мужества, мирного неба и счастья.