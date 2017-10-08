В Пензенской области реконструировали более 16 гидротехнических сооружений (видео)

Осень и весна каждого года являются напряженным временем для Пензенских спасателей, водолазов и работников министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Причина — в заметном росте уровня воды в реках, который может грозить подтоплением сел и городов.

Как сообщает телеканал «Экспресс», еженедельно пензенские спасатели-водолазы уходят под воду для проведения ремонта и очистки гидротехнических сооружений. Они ведут ремонт тела плотин, запорного оборудования, систем спуска воды из прудов.

Работы, выполняемые спасателями, — лишь часть того, что делается для поддержания в порядке гидротехнических сооружений области. На сегодняшний день в регионе за счет средств федерального и областного бюджетов реализуется программа по капитальному ремонту гидротехнических сооружений. Одна из проблем, которую сейчас почти удалось решить в регионе — бесхозные объекты.

«Существует на территории Пензенской области 779 гидротехнических сооружений и всего лишь пять из них — бесхозные. Это работа наша, министерства, в этом году планируется все пять поставить на учет и на баланс», — рассказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Помимо бесхозных гидротехнических сооружений, в регионе есть объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Их на территории Пензенской области около семи процентов от общего числа.

«Более 55-ти гидротехнических сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, но министерство проводит работу по их реконструкции. Так, на сегодняшний день, за время работы программы было реконструировано или модернизировано более 16-ти сооружений», — добавил Александр Москвин.

Одной из наиболее вероятных природных чрезвычайных ситуаций остается подъем воды во время паводков осенью после затяжных дождей и весной с началом таяния снега. Плотины являются важной частью системы защиты от затопления жилых массивов в районах области. Гидротехнические работы по федеральным и областным программам ведутся не только на плотинах — в 2016 году также расчистили и углубили дно на 78 километрах разных рек Пензенской области.