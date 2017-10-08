Вам будет интересно
Наши новости
Залы никольского музея предложили оснастить современной подсветкой
В Пензе школа № 74 отметила 25-летний юбилей
В Никольске появился новый стеклянный арт-объект
В Пензе выступил этнический ансамбль песни и танца Республики Армения
Пензенский минобр и ПГУ будут сотрудничать с Ливаном
В Никольске на закрытии симпозиума по стеклу покажут новую скульптуру
Дмитрий Маликов: Музыка — в большом кризисе
В Пензе министры провели уроки для учащихся школы № 27
Пензенские учителя поедут стажироваться в Великобританию
В топ-500 лучших учебных заведений России попали две гимназии Пензы

В Кузнецке бывший кинотеатр станет музейно-выставочным центром (видео)

8 октября в 15:21 250 просмотров
«Комсомолец» в городе Кузнецке Пензенской области приобретет статус музейно-выставочного центра.

" data-title="В Кузнецке бывший кинотеатр станет музейно-выставочным центром — Пенза-пресс, рунет за день">

Здание бывшего кинотеатра «Комсомолец» в городе Кузнецке Пензенской области приобретет статус музейно-выставочного центра.

По информации телеканала «Экспресс», в учреждении планируют разместить городскую картинную галерею, а также проводить различные культурные акции.

Здание было построено в Кузнецке в пятидесятых годах прошлого века, но, несмотря на возраст, оно находится в хорошем состоянии.

Единственное, что требует срочных финансовых вложений, — подготовка учреждения к зимнему периоду. По словам новых владельцев здания, один из кинозалов будет сохранен в его нынешнем виде.

«Это бывшее помещение одного из кинозалов, которое мы планируем использовать, как постоянную экспозицию по истории краеведения города Кузнецка», — рассказала директор кузнецкого музейно-выставочного центра Ольга Горнова.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=qxfu4eVGwTo

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics