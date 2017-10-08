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Для пензенских студентов работает гуманитарный склад (видео)

8 октября в 15:37 276 просмотров
, которые находятся в трудной жизненной ситуации, могут получить адресную помощь. Для них на базе одного из учебных учреждений города открыли гуманитарный склад, сообщает телеканал «Экспресс».

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Пензенские студенты, которые находятся в трудной жизненной ситуации, могут получить адресную помощь. Для них на базе одного из учебных учреждений города открыли гуманитарный склад, сообщает телеканал «Экспресс».

Печенье, чай, паштеты, а также канцтовары — все это теперь могут получить студенты, остро нуждающиеся в помощи. На базе колледжа управления и промышленных технологий несколько недель назад открыли гуманитарный склад, куда приносят продовольствие и предметы первой необходимости.

«В гуманитарный склад обращаются ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации: у кого-то семейные обстоятельства, у кого-то элементарно не хватает денег на какие-то продукты», — сообщила руководитель агентства студенческих коммуникаций «Кампус» Пензы Кристина Антошкина.

Гуманитарную, юридическую и психологическую помощь в центре готовы оказать студентам высших и средне-специальных учебных учреждений. Каждое обращение волонтеры проекта тщательно проверяют. По словам организаторов, случайные люди в список нуждающихся точно не попадут.

«Студент — у него есть проблема, он обращается ко мне. Дальше я начинаю работать с социальными службами учебного учреждения, в котором он учится. Если социальные службы говорят «да», этот студент нуждается в помощи, то мы оказываем ее», — рассказал региональный представитель фонда помощи студентам «Студфонд» Дмитрий Волков.

За несколько недель работы гуманитарного склада к волонтерам обратились больше 20 человек. Сейчас организаторы проекта готовятся открыть новую точку помощи. Она появится на базе одного из высших учебных учреждений города. Волонтеры проекта напоминают, поделиться продуктами, одеждой и канцтоварами с нуждающимися может любой житель области.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=IJhyvcpeI4M

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