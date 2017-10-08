В Пензенской области обнаружили животных, ранее не обитавших в регионе (видео)

Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» Пензенской области в 2017 году изучали больше сотни специалистов. Ученые и биологи исследовали состояние почвы, растительности и животного мира, сообщает телеканал « Экспресс ».

«У нас сейчас прошла масса мероприятий с волонтерами — нам помогали расчищать экологическую тропу. Также у нас проходят занятия с детьми, где мы рассказываем им, как нужно относиться к окружающей среде», — рассказала пресс-секретарь государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.

В год экологии сотрудникам заповедника удалось обнаружить новые виды животных, которые ранее не обитали на территории Пензенской области. Ученые исследовали их влияние на растительный мир региона.

Кроме того, в течение года сотрудники лесостепи неоднократно проводили экологические акции и сумели совместно с волонтерами ликвидировать крупные свалки мусора.