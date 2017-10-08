В Пензенской области обнаружили животных, ранее не обитавших в регионе (видео)

«У нас сейчас прошла масса мероприятий с волонтерами — нам помогали расчищать экологическую тропу. Также у нас проходят занятия с детьми, где мы рассказываем им, как нужно относиться к окружающей среде», — рассказала пресс-секретарь государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.
В год экологии сотрудникам заповедника удалось обнаружить новые виды животных, которые ранее не обитали на территории Пензенской области. Ученые исследовали их влияние на растительный мир региона.
Кроме того, в течение года сотрудники лесостепи неоднократно проводили экологические акции и сумели совместно с волонтерами ликвидировать крупные свалки мусора.