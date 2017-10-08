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В Пензенской области обнаружили животных, ранее не обитавших в регионе (видео)

8 октября в 16:20 254 просмотра
«Приволжская лесостепь» Пензенской области в 2017 году изучали больше сотни специалистов. Ученые и биологи исследовали состояние почвы, растительности и животного мира, сообщает телеканал «Экспресс».

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Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» Пензенской области в 2017 году изучали больше сотни специалистов. Ученые и биологи исследовали состояние почвы, растительности и животного мира, сообщает телеканал «Экспресс».

«У нас сейчас прошла масса мероприятий с волонтерами — нам помогали расчищать экологическую тропу. Также у нас проходят занятия с детьми, где мы рассказываем им, как нужно относиться к окружающей среде», — рассказала пресс-секретарь государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.

В год экологии сотрудникам заповедника удалось обнаружить новые виды животных, которые ранее не обитали на территории Пензенской области. Ученые исследовали их влияние на растительный мир региона.

Кроме того, в течение года сотрудники лесостепи неоднократно проводили экологические акции и сумели совместно с волонтерами ликвидировать крупные свалки мусора.

Фотография: скриншот с https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=YCOtSHJ3mBc

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