Швейное предприятие Кузнецка сшило форму для пенсионеров (видео)

Как сообщает телеканал « Экспресс », одно из швейных предприятий Кузнецка поддержало любителей скандинавской ходьбы. Для группы пенсионеров из клуба «Возрождение» были пошиты специальные куртки. В новой форме мужчины и женщины старше 55 лет приняли участие во всероссийской спартакиаде пенсионеров.

Клуб любителей скандинавской ходьбы «Возрождение» один из самых многочисленных в Кузнецке. Сейчас объединение насчитывает около ста человек в возрасте от 55 до 80 лет. Они ведут здоровый и активный образ жизни и привлекают к этому других.

«Мы ходим в ФОК два раза в неделю, занимаемся в бассейне два раза в неделю и один раз ходим со скандинавскими палками в лес на гору. Кроме того, мы каждый день по два часа ходим каждый в своем районе с палочками», — рассказала руководитель клуба пожилых людей «Вдохновение» Татьяна Егорова.

Член клуба для пожилых «Вдохновение» Раиса Зотова поделилась, что после регулярных занятий стала лучше себя чувствовать.

«Сердце начало работать хорошо, суставы работают хорошо. Все работает хорошо, все прекрасно», — сказала она.

Участникам клуба, пропагандирующим здоровый образ жизни, кузнецкие предприниматели преподнесли подарок — новую спортивную форму, чтобы участвовать в состязаниях.

«Была спартакиада пенсионеров, мы там участвовали. Были самыми нарядными, самыми красивыми, за что благодарим наше руководство. Пошили нам эти курточки. Замечательные, красивые. Каждому. Были нарядными. Большое спасибо производству швейному», — поблагодарила Татьяна Егорова.

В дальнейшем члены клуба планируют использовать новую форму для повседневных занятий спортом и участия в состязаниях по скандинавской ходьбе.