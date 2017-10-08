В Пензе на трубопроводе по улице Чаадаева после проведения работ и пуска теплоносителя зафиксировали очередной порыв. Из-за этого остались без тепла четыре многоквартирных дома малоэтажной застройки.

«Специалистам удалось найти место утечки, и сейчас на данном участке ведутся сварочные работы», — сообщает пресс-служба мэрии.

Утечку на улице Куйбышева удалось ликвидировать. Также возникли сложности с обнаружением точки порыва на Ухтомского. Сейчас ведутся работы по его устранению.

«Чтобы обеспечить теплом жилой фонд, специалисты работают над ликвидацией коммунальных аварий в усиленном режиме. На каждом объекте дежурят ответственные лица. Учитывая изношенность трубопровода на этих участках, необходимо готовить документацию, чтобы включить их в муниципальную программу по капитальному ремонту инженерных сетей на следующий год с использованием современных предизолированных труб», — распорядился Виктор Кувайцев.

Напомним, по поручению Виктора Кувайцева были сформированы дополнительные бригады, силы которых направили на аварийный ремонт сетей.