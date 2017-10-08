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В Пензе мошенник похитил у пенсионерки почти 100 тысяч руб

8 октября в 17:59 286 просмотров
, что в социальной сети от неизвестного пользователя ей поступило сообщение.

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59-летняя женщина завила в полицию Пензы, что в социальной сети от неизвестного пользователя ей поступило сообщение.

Незнакомец предложил ей приобрести электронные открытки. Заявительница согласилась.

«Под предлогом оплаты неизвестный пользователь попросил сообщить номер банковской карты и коды подтверждения, которые поступят в смс», — сообщает пресс-служба УМВД России по пензенской области.

После того, как женщина сообщила эти сведения, она обнаружила списание со счета карты 95 тысяч рублей. Полицейским она пояснила, что слышала о таких способах мошенничества.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к преступлению.


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