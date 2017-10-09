Директор «Пензалифт» Виктор Воробьев покинет пост

Об этом 9 октября сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе аппаратного совещания.

Мэр города доложил о ситуации, которая сложилась на предприятии «Пензалифт».

«По предварительной информации, руководство СМУП «Пензалифт» целенаправленно вело предприятие к банкротству. В ходе встречи с руководящим составом, выяснив ряд обстоятельств, руководителю СМУП «Пензалифт» Виктору Воробьеву предложено оставить свой пост. Для уточнения финансово-хозяйственной ситуации на предприятии будет проведена проверка контрольно-счетной палаты», — сказал Виктор Кувайцев.

Также глава администрации города высказал озабоченность тем, что его заместители, в должностные обязанности которых входит курирование деятельности СМУП «Пензалифт», зная о ситуации, не доложили ему об этом, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.

Ранее стало известно, что у предприятия есть дебиторская задолженность в 100 миллионов рублей, которая сложилась с начала 2017 года из-за неплатежей потребителей услуг.