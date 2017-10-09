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Представители «Сбербанка» высоко оценили проект «Дамате»

9 октября в 12:11 258 просмотров
«Дамате» посетили председатель Поволжского банка ПАО «Сбербанк» Владимир Ситнов и управляющий Пензенским отделением «Сбербанка» Марина Дементьева.

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Объекты группы компаний «Дамате» посетили председатель Поволжского банка ПАО «Сбербанк» Владимир Ситнов и управляющий Пензенским отделением «Сбербанка» Марина Дементьева.

Представители «Сбербанка» побывали на крупнейшем в Европе заводе по переработке индейки, увидели площадки подращивания и откорма и ознакомились с ходом строительства новых объектов. В ходе визита гостям также предложили попробовать классическую продукцию и новинки под марками «Молком», «Дамате» и «Индилайт».

Владимир Ситнов высоко оценил уровень производства и подходы к реализации масштабных проектов.

«Производство впечатляет. Отрадно, что в нашей стране есть люди и компании, которые не останавливаются в своем развитии», — сказал председатель Поволжского банка ПАО «Сбербанк».

Фотография: скриншот - http://www.acdamate.com/aerosemka-obektov-gk-damate

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