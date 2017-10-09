Кувайцев счел подготовку города к зиме недостаточной

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, на котором подвели итоги работ по пуску тепла и обсудили подготовку города к зиме.

В настоящее время осталось подключить к теплу четыре дома. Виктор Кувайцев, оценивая работу коммунальных служб по ликвидации прорывов на улицах Ухтомского и Толстого, поблагодарил гендиректора ОАО «Энергоснабжающая организация» Евгения Попова и генерального директора АО «Пензтеплоснабжение» Валерия Колесникова за предоставленные ремонтные бригады и спецтехнику, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В ходе ремонтных работ на теплосетях выявили много участков бесхозяйных сетей, мы их должны в обязательном порядке оформить и включить в график ремонта на следующий год», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Чтобы не оставить без внимания ни один объект, мэр получил уточнить перечень бесхозяйных сетей. Глава администрации города отметил, что необходимо достойно восстановить благоустройство после разрытий и поручил контролировать ход работ и. о. начальника департамента ЖКХ Пензы Денису Леонтьеву.

«Прежде чем приступать к устранению дефектов дороги на Ахуны, которую ремонтировал подрядчик ООО «Лидер», нужно получить заключение экспертов о соответствии этой дороги проектно-сметной документации», — распорядился он.

Виктор Кувайцев заслушал отчет о подготовке к уборке города в зимних условиях и счел принимаемые меры недостаточными.

«Необходимо составить расширенный перечень предложений по подготовке города к зиме, в частности, по приобретению снегоплавильной станции и малогабаритной снегоуборочной техники, а также по другим вопросам, — сказал он.

Виктор Кувайцев обязал начальника управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина активней работать с управляющими компаниями, которые должны также готовиться к работе в зимних условиях: приобретать снегоуборочную технику или заключать соответствующие договоры.