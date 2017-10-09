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Пензенские волонтеры уехали в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

9 октября в 12:08 302 просмотра
(ВФМС) (18+) в Сочи.

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Волонтеры из Пензенской области отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) (18+) в Сочи.

Как сообщает пресс-служба регионального минбора, в течение двух недель 20 пензенцев будут участвовать в подготовительных и организационных мероприятиях, встрече делегаций и «культурном шефстве». Руководителем делегации стала студентка ПГУАС Екатерина Тымчук.

Фестиваль начнется 14 октября с торжественной встречи гостей в Москве на параде-карнавале. 15 октября в Сочи пройдет церемония открытия. Лозунг мероприятия: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». Участниками станут более 20 тысяч молодых людей от 18 до 35 лет.

«Впервые в истории фестивального движения в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. В рамках фестиваля с 14 по 17 октября запланировано проведение региональной программы более чем для 1500 иностранных участников, приехавших на ВФМС», — отметили в министерстве.

Фестиваль завершит работу 21 октября в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Одним из ключевых элементов церемонии станет послание «Давайте изменим мир», составленное участниками.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=3jft77UOAf0

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