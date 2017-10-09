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Рузляев посетил пензенских полицейских в Чечне

9 октября в 12:15 234 просмотра

Начальник управления МВД России по Пензенской области Юрий Рузляев побывал с инспекционной проверкой на Северном Кавказе. Он проверил условия проживания личного состава подразделений регионального УМВД и несения ими службы.

Делегация прибыла в Серноводск Сунженского района Чеченской Республики. Там сейчас дислоцируется отряд пензенской полиции.

На встрече Юрий Рузляев поблагодарил подчиненных за добросовестную службу. Он вручил почетные грамоты и нагрудные знаки МВД России отличившимся сотрудникам, в число которых вошли 15 человек.

«Также начальник регионального УМВД проследовал на контрольно-пропускной пункт в станице Ассиновской Сунженского района, где пензенские полицейские несут службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба управления России по Пензенской области.

Впервые в составе делегации в расположение сводного отряда прибыли полицейские — победители творческого смотра-конкурса органов внутренних дел региона, которые выступили перед коллегами с концертом.

«В ходе рабочей встречи с руководством временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России и министром внутренних дел по Чеченской Республике деятельности нашего сводного отряда была дана положительная оценка. Отмечено, что результаты оперативно-служебной деятельности высокие, наш отряд находится на хорошем счету», — прокомментировал Юрий Рузляев.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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