Пензенские многодетные семьи получат дополнительную поддержку из бюджета

Об этом в микроблоге в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.
«Еще 20 семей, имеющих пять и более детей, смогут улучшить жилищные условия в 2017 [году]. По моему поручению дополнительно заложены в бюджет 10 млн руб.», — написал он.
Еще 20 семей, имеющих 5 и более детей смогут улучшить жилищные условия в 2017. По моему поручению дополнительно заложены в бюджет 10 млн руб.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 9 октября 2017 г.
Также глава региона сообщил о том, что 53 многодетных семьи получат социальные выплаты в 500 тыс. рублей.
С учетом ранее предусмотренных 16,5 млн. руб соц. выплаты в 500 тысяч руб получат 53 многодетных семьи, нуждающиеся в таком виде поддержки— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 9 октября 2017 г.