Пензенские многодетные семьи получат дополнительную поддержку из бюджета

Еще 20 пензенских семей с пятью детьми и более смогут улучшить жилищные условия в 2017 году.

Об этом в микроблоге в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Еще 20 семей, имеющих пять и более детей, смогут улучшить жилищные условия в 2017 [году]. По моему поручению дополнительно заложены в бюджет 10 млн руб.», — написал он.

Еще 20 семей, имеющих 5 и более детей смогут улучшить жилищные условия в 2017. По моему поручению дополнительно заложены в бюджет 10 млн руб. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 9 октября 2017 г.

Также глава региона сообщил о том, что 53 многодетных семьи получат социальные выплаты в 500 тыс. рублей.