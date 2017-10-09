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Пензенские многодетные семьи получат дополнительную поддержку из бюджета

9 октября в 12:41 264 просмотра

Еще 20 пензенских семей с пятью детьми и более смогут улучшить жилищные условия в 2017 году.

Об этом в микроблоге в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Еще 20 семей, имеющих пять и более детей, смогут улучшить жилищные условия в 2017 [году]. По моему поручению дополнительно заложены в бюджет 10 млн руб.», — написал он.

Также глава региона сообщил о том, что 53 многодетных семьи получат социальные выплаты в 500 тыс. рублей.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/10/8/21492748

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