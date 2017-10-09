В Пензе МРЭО ГИБДД изменил график работы

Госавтоинспекция сообщает пензенцам о том, что городской МРЭО ГИБДД изменил часы работы.

Теперь госуслуги по регистрации транспортных средств и прицепов, выдаче водительских удостоверений осуществляют по следующему графику:

— понедельник — с 9.00 до 14.00;

— вторник — с 9.00 до 18.00, перерыв на обед — с 13.00 до 13.45;

— среда — с 9.00 до 18.00, перерыв на обед — с 13.00 до 13.45;

— четверг — с 9.00 до 18.00, перерыв на обед -с 13.00 до 13.45;

— пятница — с 9.00 до 18.00, перерыв на обед — с 13.00 до 13.45;

— суббота — с 8.00 до 15.30, перерыв на обед — с 12.00 до 12.30;

— воскресенье — выходной.

Также в Госавтоинспекции отмечают, что по понедельникам и четвергам проводится прием только тех граждан, кто подал заявку на получение услуги через единый портал государственных услуг.