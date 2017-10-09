Земля разминулась с астероидом размером с челябинский метеорит

Мимо Земли пролетел астероид размером с метеорит, упавший в Челябинске в феврале 2013 года.

Как сообщает Life со ссылкой на Центр малых планет Международного астрономического союза, небесное тело, получившее имя 2017 TB1, было открыто обсерваторией Маунт-Леммон на прошлых выходных.

В 7.00 он сблизился с Землей на 13,2 млн километров, это соответствует 34 расстояниям между Луной и нашей планетой. Затем астероид начал обратное путешествие в сторону Марса. По словам ученых, он вновь вернется к нашей планете примерно через 600 дней.

Астрономы отмечают, что этот космический объект неопасен для человечества и вероятность его столкновения с Землей практически равна нулю в ближайшем будущем.