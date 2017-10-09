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Пензенские поисковики вернулись с окружного слета победителями

9 октября в 13:32 168 просмотров
«Никто не забыт!», который проходил в Уфе.

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Пензенские поисковики приняли участие в окружном слете отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт!», который проходил в Уфе.

На мероприятие съехались команды всех регионов Приволжского округа. Пензенскую область представлял поисковый отряд «Поиск-Вездеход».

По итогам соревнований пензенская команда признана победителем, разделив первое место с Оренбургской областью.

По информации пресс-службы регионального министерства образования, поисковый отряд «Поиск-Вездеход» становится лучшим в ПФО уже в третий раз. В рамках первого слета в городе Кирове Пензенская область заняла третье место, а в 2015 году в Саранске и в 2016-м в Пензе команда занимала первое место.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/10/9/13013259

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