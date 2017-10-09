Пензенские поисковики вернулись с окружного слета победителями

На мероприятие съехались команды всех регионов Приволжского округа. Пензенскую область представлял поисковый отряд «Поиск-Вездеход».

По итогам соревнований пензенская команда признана победителем, разделив первое место с Оренбургской областью.

По информации пресс-службы регионального министерства образования, поисковый отряд «Поиск-Вездеход» становится лучшим в ПФО уже в третий раз. В рамках первого слета в городе Кирове Пензенская область заняла третье место, а в 2015 году в Саранске и в 2016-м в Пензе команда занимала первое место.