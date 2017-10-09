В Пензе пройдет Всероссийский фестиваль народных промыслов

В областной библиотеке им. Лермонтова 1 и 2 декабря пройдет Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов (НХП) и ремесел «Пенза — сердце мастерства» (0+).

Как сообщает пресс-центр облправительства, в мероприятии могут принять участие как отдельные самодеятельные и профессиональные мастера НХП, ремесленники, так и представители предприятий и организаций НХП, ремесленных мастерских города Пензы, Пензенской области и других регионов России, представители Ассоциации «Народные художественные промыслы России», «Ремесленной палаты России», «Дома народного творчества России».

По завершении фестиваля участников наградят дипломами, ценными подарками, будут изданы сборник методических материалов по НХП и памятный фотоальбом.

Программа фестиваля выглядит следующим образом:

30 ноября (четверг) — день предварительной подготовки места проведения фестиваля:

— с 12.00 до 19.00 — регистрация и размещение участников, гостей, монтаж экспозиций, навигации, подготовка необходимого оборудования.

1 декабря (пятница):

— 8.00 — 10.00 — заезд и регистрация участников фестиваля, оформление стендов, подготовка работы выставки-ярмарки;

— 11.00 — торжественное открытие фестиваля;

— 11.30 — начало работы выставки-ярмарки НХП, презентационных стендов регионов и тематических мини-выставок;

— 12.00 — 17.30 — работа площадки, где состоится «Конкурс мастерства» по направлениям НХП: керамика, роспись по дереву, резьба по дереву, традиционная народная игрушка, войлоковаляние, береста, лозоплетение и др.

— 12.30 — 15.30 — работа диалоговой площадки с обсуждением актуальных вопросов и проблем НХП и ремесел, с обменом опытом между регионами, поиском путей взаимодействия и сотрудничества;

— 18.30 — завершение работы первого дня фестиваля;

— 19.00 — организованное посещение участниками фестиваля Музея народного творчества, обзорная экскурсия по городу.

2 декабря (суббота):

— 10.00 — начало работы выставки-ярмарки НХП и ремесел;

— 12.00−15.00 — работа площадки с мастер-классами и мастер-шоу для посетителей фестиваля;

— 15.00 — церемония закрытия фестиваля, награждение участников фестиваля и конкурсных программ; концерт, подведение итогов диалоговой площадки, фотосессия.

— 18.00 — 20.00 — демонтаж выставок, выезд участников.