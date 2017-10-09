Вам будет интересно
Наши новости
Объем ипотечного кредитования пензенцев вырос на 28%
Курс доллара вырос до 58,2 рублей
Центробанк установил курс доллара на уровне 57,77 рублей
Курс евро вырос до 69 рублей
Курс евро понизился до 68,5 рублей
Курс доллара начал расти
Доллар подешевел до 56,99 рублей
Курс евро опустился до 68,24 рублей
Доллар подешевел на 51 копейку
Курс доллара опустился ниже 58 рублей

Пензенцы могут проверить легальность МФО через поисковик

9 октября в 14:29 150 просмотров
«Маркировка» (18+). Теперь любой пользователь сможет узнать о законности работы микрофинансовой организации (МФО) в один клик.

" data-title="Пензенцы могут проверить легальность МФО через поисковик — Пенза-пресс, рунет за день">

В России запустили проект «Маркировка» (18+). Теперь любой пользователь сможет узнать о законности работы микрофинансовой организации (МФО) в один клик.

Все МФО должны входить в госреестр, подчеркивают в Центробанке. И прежде чем брать займ, россиянам стоит удостовериться, что они связываются с легальной организацией. Раньше для этого надо было зайти на сайт Банка России и найти МФО в реестре, теперь это можно сделать гораздо проще.

Чтобы понять, кто ваши потенциальные кредиторы, достаточно ввести в поисковый запрос Яндекса название организации или ключевые слова по теме, например, «деньги взаймы», «деньги срочно», «быстрые деньги», «микрофинансы» и так далее.

В списке рядом с названием легальной организации появится знак маркировки — зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ».

«Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке», — пояснили в пресс-службе Центробанка.

Сейчас в Пензенском регионе насчитывается 22 МФО, внесенных в госреестр. Однако область не обходят стороной и нелегалы.

«В 2016 году в регионе было обнаружено пять организаций с признаками нелегальной деятельности по предоставлению потребительских займов. А за восемь месяцев 2017 года — четыре организации с подобными признаками. Материалы по выявленным организациям переданы в прокуратуру области для принятия соответствующих мер реагирования», — отметила главный эксперт Пензенского отделения по взаимодействию с общественностью и СМИ Галина Худякова.

Проект «Маркировка» будет совершенствоваться. В частности, планируется расширить список ключевых слов и учесть тонкости с юридическими и обиходными названиями МФО. Действие проекта хотят распространить на другие финансовые организации, в том числе — страховые.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics