Пензенцы могут проверить легальность МФО через поисковик

В России запустили проект «Маркировка» (18+). Теперь любой пользователь сможет узнать о законности работы микрофинансовой организации (МФО) в один клик.

Все МФО должны входить в госреестр, подчеркивают в Центробанке. И прежде чем брать займ, россиянам стоит удостовериться, что они связываются с легальной организацией. Раньше для этого надо было зайти на сайт Банка России и найти МФО в реестре, теперь это можно сделать гораздо проще.

Чтобы понять, кто ваши потенциальные кредиторы, достаточно ввести в поисковый запрос Яндекса название организации или ключевые слова по теме, например, «деньги взаймы», «деньги срочно», «быстрые деньги», «микрофинансы» и так далее.

В списке рядом с названием легальной организации появится знак маркировки — зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ».

«Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке», — пояснили в пресс-службе Центробанка.

Сейчас в Пензенском регионе насчитывается 22 МФО, внесенных в госреестр. Однако область не обходят стороной и нелегалы.

«В 2016 году в регионе было обнаружено пять организаций с признаками нелегальной деятельности по предоставлению потребительских займов. А за восемь месяцев 2017 года — четыре организации с подобными признаками. Материалы по выявленным организациям переданы в прокуратуру области для принятия соответствующих мер реагирования», — отметила главный эксперт Пензенского отделения по взаимодействию с общественностью и СМИ Галина Худякова.

Проект «Маркировка» будет совершенствоваться. В частности, планируется расширить список ключевых слов и учесть тонкости с юридическими и обиходными названиями МФО. Действие проекта хотят распространить на другие финансовые организации, в том числе — страховые.