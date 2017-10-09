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Пензенские аграрии изучили технологии возделывания кукурузы и свеклы

9 октября в 13:54 154 просмотра
«Полевой город».

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В селе Дубровки Спасского района Пензенской области компания Syngenta собрала сельхозпроизводителей на агромероприятии «Полевой город».

«Мероприятие было посвящено изучению технологий возделывания таких культур, как подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла. Пензенские аграрии смогли непосредственно в полях изучить технологии работы с гибридами, чтобы получить достойный урожай», — сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

На мероприятии были продемонстрированы новинки гибридов кукурузы. Также гости узнали о преимуществах новых видов сахарной свеклы и подсолнечника. Кроме того, эксперты Syngenta рассказали об индивидуальном решении проблемы заразихи для каждого поля.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/10/4/12041363

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