Пензенские аграрии изучили технологии возделывания кукурузы и свеклы

«Мероприятие было посвящено изучению технологий возделывания таких культур, как подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла. Пензенские аграрии смогли непосредственно в полях изучить технологии работы с гибридами, чтобы получить достойный урожай», — сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

На мероприятии были продемонстрированы новинки гибридов кукурузы. Также гости узнали о преимуществах новых видов сахарной свеклы и подсолнечника. Кроме того, эксперты Syngenta рассказали об индивидуальном решении проблемы заразихи для каждого поля.