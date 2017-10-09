Две старейшие концертные площадки Пензы открыли новый творческий сезон (видео)

Считанные минуты оставались до первого концерта творческого сезона. На финальной репетиции юные артисты старались, словно уже выступали перед зрителями. Здесь уверены, как сезон откроешь, так его и проведешь.
«Творческий сезон — это что-то особенное. Новые люди, постановки, дети, эмоции. Каждое открытие наполняется своей идеей и образами», — поделилась художественный руководитель школы современного танца Алена Хромова.
«Это серпантин ярких сценических номеров. Я думаю, что зрителям интересно посмотреть, что могут делать и взрослые исполнители, и дети», — отметил директор центра культуры и досуга Евгений Шилов.
В центре культуры и досуга сезон открыли вокалисты хора имени Октября Гришина. Артисты признаются, что для них каждый выход на сцену — особенный.
«На сцену очень волнительно выходить. Не важно, сколько в зале зрителей, ты стараешься подарить им живые эмоции, радость, чтобы после концерта каждый ушел с хорошим настроением. Ведь в такую осеннюю погоду очень хочется, чтобы у горожан поднялось настроение», — рассказала вокалист пензенского русского народного хора им. О. Гришина Полина Едунова.
На соседней площадке в центре хореографического искусства осеннее настроение пензенцам поднимал ансамбль «Вензеля». Танцоры показали полюбившиеся зрителям номера, но уже зимой обещали представить совершенно новую программу.
Новый сезон для центра хореографического искусства — юбилейный. Учреждению культуры исполнилось 15 лет. Сейчас здесь работают около 20 коллективов художественной самодеятельности. Для праздничного концерта они подготовили свои лучшие танцевальные и вокальные номера.
«Мне нравится пензенское искусство. Подружка пригласила, и я с удовольствием пришла», — сказала зритель Раиса Зудина.
Дворцу культуры имени 40-летия Октября исполняется 60 лет. Планируется, что в ближайший год свет увидит книга, посвященная истории учреждения, а также людям, которые здесь трудились. Работники центра обещают в новом творческом сезоне подготовить для пензенцев немало сюрпризов, сообщает телеканал «Экспресс».